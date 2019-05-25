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«Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске

25.05.2019 16:14
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«Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске

В мае-июне 2014 года по приказу Игоря Гиркина (Стрелкова) в Славянске были расстреляны 4 человека. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «ГлавТемаНарод», пишет ДонПресс.
По его словам, эти казни были осуществлены в соответствии с советскими нормативными документами 1941 года.
«Это не слухи, это правда. Я официально отдавал приказ, собирался трибунал. Были расстреляны командир роты и командир взвода… Была совершенно безобразная ситуация — командир роты начал курить траву, потерял управление», — сообщил Гиркин.
Этот человек и его брат прибыли в Славянск с группой Гиркина «Крым». Они были болгарами по национальности из окрестностей Измаила Одесской области. Второй брат погиб на Донбассе год спустя.
«А в одном из взводов группа уголовников харьковских начала проворачивать свои дела… Они похитили местного предпринимателя, начали его пытать с целью получения выкупа», — объяснил Гиркин.
По его словам, рядовые были отправлены в штрафное подразделение под командование Моторолы, а командиры — расстреляны.
«Хотя они [расстрелянные, — ред] непосредственно не занимались пытками. Взводный знал о том, что происходит, а ротный даже и не знал. Но такое надо было пресечь в корне», — сообщил Гиркин.
Также он признал, что был расстрелян «украинский националист», который якобы прибыл в Славянск специально, чтобы «зарезать ополченцев».
«В результате одного прямо на блокпосту невооруженного зарезал местного, второго ранил. Он был приговорен к смертной казни и расстрелян», — заявил Гиркин.
Также был приговорен за мародерство житель Славянска. Он вывез свою семью из города, а сам занялся воровством, проникая в покинутые дома.
«Его больше всего мне любят ставить в вину местные украинские правозащитнички так называемые, что человек украл трусы и был расстрелян… Во-первых человек был рецидивистом, дважды судимым за кражи, потом он был пойман с поличным… Не важно, что он украл, важен сам факт», — уверен Гиркин.



Теги: Донбасс, Славянск, расстрел, Гиркин
 
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