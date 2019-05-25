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Архив - Донецкая область

«ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому

25.05.2019 20:52
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«ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому

#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – с таким хештегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии. На сайте уже зарегистрировано более 3 тысяч человек, вот только, сколько из них настоящих? Уже сегодня люди жалуются, что на сайте ничего не подписывали, а фотографии взяли из личных страниц. Кто за этим стоит, и причем здесь актеры известного сериала «Игры престолов»? В этом разбиралось издание Радио Свобода.
В социальных сетях опубликовали обращение горловской школьницы Евгении Тертычной, которая говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Владимир, вы заявили, что необходимо переходить к новым действиям. Мы согласны. Донбасс устал от красивых речей украинских политиков. Дайте автономию Донбассу».
Тертычная говорит, что она учится в горловском лицее №47, а на своей странице указывает другое учреждение – школа 55 (с 2016 года). Также на странице Евгении указано, что она «работает» в горловской общественной организации «Молодая Республика».
Что интересно, ни на странице самой Тертычной, ни на паблике организации ничего про флешмоб с хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса ничего не написано.
На сайте «Миротворец» информируют, что у Тертычной есть награды от группировки «ДНР».



Теги: Донбасс, Игра престолов, ДНР, ЛНР, Зеленский
 
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