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Архив - Донецкая область

Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды

25.05.2019 22:38
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Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды

В Донецкой области по состоянию на 25 мая без водоснабжения остаются почти 35 тысяч человек 16 населенных пунктах.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.

После отключения от электричества двух насосных станций Славянск — Донецк и «Клебан-Бык» без воды оказались 13 населенных пунктов частного сектора Константиновского района и 3 населенных пунктов военно-гражданской администрации Торецка.

«Всего без водоснабжения — 16 населенных пунктов — 34 673 человека (8708 абонентов), частично имеются частные колодцы. В настоящее время водоснабжение населенных пунктов осуществляется самотеком», — говорится в сообщении.

Спасатели подвозят техническую воду из резервуаров и скважин, определенных местными органами власти.



Теги: Донбасс, Донецкая область, вода, спасатели, электричество, отключение, водоснабжение, насосная станция
 
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