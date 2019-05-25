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Архив - Донецкая область

Поселки под Мариуполем попали под обстрелы

25.05.2019 14:39
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Поселки под Мариуполем попали под обстрелы

На Мариупольском направлении за прошедшие сутки боевики из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли поселок Гнутово.
В пресс-службе ООС уточнили, что вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь с запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Так, вражеский обстрел накрыл Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новотроицкое, Каменку и Лебединское. Кроме того, оккупанты применили оружие около поселков Шумы, Золотое-4 и Станица Луганская.
Всего за сутки вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
По данным разведки, за прошедшие сутки одного оккупанта было убито, еще 3 - получили ранения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, село, обстрелы
 
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