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Поселки под Мариуполем попали под обстрелы
На Мариупольском направлении за прошедшие сутки боевики из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли поселок Гнутово.
В пресс-службе ООС уточнили, что вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь с запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.
Так, вражеский обстрел накрыл Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новотроицкое, Каменку и Лебединское. Кроме того, оккупанты применили оружие около поселков Шумы, Золотое-4 и Станица Луганская.
Всего за сутки вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
По данным разведки, за прошедшие сутки одного оккупанта было убито, еще 3 - получили ранения.
Теги: Донбасс, Мариуполь, село, обстрелы
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