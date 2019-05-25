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Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь
25.05.2019 09:09
Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает donpress.com.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/70;
«Марьинка» — 0/80;
«Новотроицкое» — 60/0;
«Гнутово» — 15/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 625 человек и 1285 транспортных средств;
«Марьинка» — 9720 человек и 1640 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7515 человек и 1375 транспортных средств;
«Гнутово» — 4045 человек и 910 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 750 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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