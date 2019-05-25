Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь

25.05.2019 09:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на блокпостах Украины: на КПВВ «Марьинка» большая очередь

Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает donpress.com.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/70;

«Марьинка» — 0/80;

«Новотроицкое» — 60/0;

«Гнутово» — 15/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 42,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 10 625 человек и 1285 транспортных средств;

«Марьинка» — 9720 человек и 1640 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7515 человек и 1375 транспортных средств;

«Гнутово» — 4045 человек и 910 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 750 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх