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Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное
Сегодня на всех пунктах пропуска на Донбассе незначительные очереди. Больше всего машин на КПП «Каргил» и в Еленовке. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет ДонПресс.
По Бахмутскому направлению подробной информации нет. Люди пишут, что ситуация такая же как всегда:
«11:15. Как всегда, я слежу за информацией каждый день. Ситуация одна и та же».
На Марьинском направлении на блокпосту «Каргил» утром были достаточно большие очереди из авто, в том числе льготная. В пешей очереди находилось около 100 человек. На данный момент ситуация изменилась в лучшую сторону. В направлении Курахово на украинском БП пропускают медленно.
«7:54. Доброе утро. Каргил, в сторону Курахово стабильно… Авто на середине спуска с моста (150+-). Льготы до моста (80). Перед постом бабковозы в 4 ряда. Пеших человек 100»,
«9:20. В Донецк на Курахово, пол часа назад было 40−50 авто. Сейчас мы заехали, не вижу»,
«10:20. Каргил в сторону Курахово стоим сразу за мостом»,
«12:15. На украинском на основном в сторону Курахово машин 30. На нулевом движение слабое»,
«12:55. В сторону Украины на Каргиле 28 авто и 7 льготы»,
«13:20. В сторону Курахово на укр таможне очень медленно пропускают, за два часа проехал сто метров.
«Каргил в Украину 20 авто на 13.25».
На Мариупольском направлении в Еленовке льготной очереди почти нет, обычной — до 80 авто, на «Новотроицком» — до 30 авто, однако движение слабое:
«9:30. На Новотроицком очереди, Маш 30. Медленно»,
«12:33. Еленовка, очередь около 50 машин обычной, льготы почти нет
«12:35. Новотроицкое в Донецк машин 30»,
«13:12. Еленовка в Волноваху машин 80 и 10 льготы, в Донецк машин 40 и тоже 10 льготы, пеших мало в обе стороны.
Информации по направлению КПВВ «Гнутово» нет.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ, очереди, ОРДО
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