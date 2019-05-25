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«Спасибо товарищам из Москвы»: Члены НВФ подтвердили поставки оружия из России. ВИДЕО
25.05.2019 08:32
Член НВФ, комбат батальона НВФ «Призрак» Алексей Марков подтвердил поставки российского оружия подразделениям НВФ «ЛДНР».
Об этом сообщил в своем видеоблоге украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает donpress.com.
По словам Казанского, Марков, в одном из интервью отметил, что оружие и запчасти на территориях ОРДЛО взять негде, и поблагодарил «товарищей из Москвы», без которых воевать было бы невозможно. Блогер добавил:
«На шестом году „гражданской войны“ в „Л/ДНР“ наконец признали, что оружие им брать негде. И все это — дело рук покровителей из России».
Теги: Россия, Донбасс, гражданская война, оружие, поставки, НВФ, батальон "Призрак"
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