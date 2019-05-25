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Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"
Российский неонацист и "боевой имам Донбасса" Танай Чолханов с открытым письмом обратился к президенту РФ Владимиру Путину из-за "Л/ДНР". Террорист начал "прозревать".
Внимание на громкое заявление Чолханова обратил журналист и блогер Денис Казанский в Twitter, передает "Диалог.UA".
Боевик "Л/ДНР" россиянин Чолханов в соцсети сам признался, что служил в спецназе ВМФ России. Он пишет, что на последних выборах голосовал за Путина, а теперь сильно разочарован. "Нам показалось, что творится что-то не то и мы с ребятами, прошедшими хорошую армейскую подготовку, пошли воевать на Юго-Восток Украины. Но через некоторое время Вы придумали "Минск", нам показалось, нас хотят обмануть, но Вы, господин Президент, то есть, конечно, Ваши уполномоченные люди, убедили нас, что это все военная хитрость. А потом почему-то многих из нас убили. Нам показалось, что это были люди из команды Ваших кураторов, но потом нам объяснили, на самом деле это были украинские ДРГ, которых очень много. Мне до сих пор не верится, что это были украинские ДРГ, потому что я видел много украинских ДРГ за свою службу… Странно, но зачем-то многих из нас Ваши кураторы Донбасса обвинили в том, что мы тоже - украинские ДРГ и незаконные бандиты и расстреляли или посадили в СИЗО Луганска и Донецка и не выпускают уже долгие годы. Честно сказать, я не знаю, как к этому относиться, господин Президент. Кажется, Вы назвали наших врагов "уважаемыми партнерами". Видимо, это тоже военная хитрость", - разоткровенничался в Сети террорист.
Казанский, комментируя этот "крик души", посмеялся над российским наемником. "Пламенный боец за "русский мир" Танай Чолханов на 6-м году войны заподозрил, что в "ДНР" "творится что-то не то"", - написал журналист.
Чолханов хорошо известен украинскому "Миротворцу". Его настоящее имя Юрий Сапожников. Наемник уверяет, что родом из аннексированного Симферополя, однако, по данным активистов, он из российского Воронежа. Там он прожил с рождения и до 2010 года и был тесно связан с неонацистами. Теперь же наемник зовет себя "боевым имамом Донбасса".
Теги: Донбасс, Путин, письмо, СИЗО, спецназ, ДНР, ЛНР, соцсети, ДРГ, РФ
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