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Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов

25.05.2019 13:37
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Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов

Сегодня, 25 мая, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в 6:05 трамвай №8 сошел с рельсов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Инцидент произошел между Коксохимом и пл. Победы.
В комментариях дончане отмечают, что в последнее время на этом участке участились сходы трамваев с рельсов. А местные «власти» не могут повести ремонт рельсового полотна.
Виталик: «По-моему, просто колесо спустило»;
Светлана: «Не удивительно. Странно, что они вообще еще ездят»;
Юлия: «Самый любимый участок для трамваев, они там постоянно ломаются...»;
Вячеслав: «Забуксовал наверное»;
Дмитрий: «Там уже два года пути делают, а оно вот оно че»;
Анастасия: «Ну, бывает».
Как сообщалось ранее, по состоянию на февраль в Донецке не хватало 55% водителей трамваев и 49% водителей троллейбусов.
В апреле 2018 года директор КП «Донэлектроавтотранс» заявлял, что парк электротранспорта насчитывал 124 трамвая и 158 троллейбусов, а водители троллейбуса получали в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют на апрель).
Напомним, рекламируемый в течение 2017-2018 гг. первый трамвай, изготовленный в «республике», так и не ввели в эксплуатацию.



Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, рельс
 
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