В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО

25.05.2019 21:39

83-летняя Лилия Ульяхина почти 2 месяца живет в беседке в Приморском парке. Женщина потеряла часть ноги и осталась без крова. Все родные, кроме единственного внука умерли, помощи ждать неоткуда.

На пожилую женщину в инвалидной коляске обратили внимание местные жители.

«Она просила милостыню, жаловалась на судьбу, плакала, - рассказала 0629 неравнодушная мариупольчанка. – Сначала мы думали, что ее кто-то отправил на «работу». А потом увидели – она действительно живет в парке».

С того дня горожане стали подкармливать старушку – приносят ей бутерброды, хлеб, овощи, горячий чай.

По словам Лилии Ульяхиной, жилья они лишились год назад. До этого жили на даче в балке. Внук нашел работу в Днепре, предложил переехать. Дача была продана за 10 тысяч гривен, а уехать не получилось – у Лилии Ивановны началась гангрена и ее положили в больницу. Несколько месяцев она провела в областной больнице, затем – в 9 горбольницы, здесь ей и отрезали ступню.

«Рана до сих пор не зажила. А как она заживет, у меня сахар повышенный. А еще нужны мази, а у меня нет на них денег. Прошу милостыню, покупаю перекись и стерильный бинт. Этим и спасаюсь», - рассказывает женщина.

Лилия Ивановна получает пенсию – 1400 грн. Однако, этих денег ни на что не хватает.

«Снимать жилье очень дорого, даже гостинку. Если я отдам пенсию на съем жилья, то что я буду кушать», - говорит Лилия Ульяхина.

Единственная опора в жизни – ее внук Александр. 42-летний мужчина живет вместе с бабушкой в беседке. Ухаживает за ней – меняет тряпки после того, как старушка сходит в туалет. Стирает в море ее вещи…

«Ночью приступ был. Ее начало колотить, язык – синеть. Я не знал, что делать. Хорошо была вода. Я облил ее и бабушку отпустило», - говорит мужчина.

Постоянной работы у Александра нет. Он подрабатывает. Вчера красил в доме ветеранов. Также он собирает бутылки.

«А куда я устроюсь – бабушку нельзя оставлять дольше, чем на 3-4 часа», - сказал Александр.

Помощи от властей нет.

«Я лежала в больнице. Во время обхода всем что-то выписывали, а мне назначали перевязку. Денег то нет. Затем сказали, что помочь уже не могут и отправили на амбулаторное лечение. Никому мы не нужны. Хоть бы коляску инвалидную дали. Эту коляску мне дали верующие на время, уже нужно отдавать. А как я без коляски?» - говорит пенсионерка.

Но старушка надеется. Надеется, что ей выделят какой-нибудь угол, дадут коляску и жизнь на улице останется в прошлом – она сможет спокойно дожить свою жизнь.

Пока же Лилия Ивановна ночует сидя в инвалидном кресле.

«Укутаюсь, согнусь в три погибели и сплю, - говорит мариупольчанка. – Холодно. Вчера шел дождь, все промокло, все… Не дай Бог, кому-то пройти через такое. Не дай Бог оказаться на моем месте».

И если Александр купается в море, то у Лилии Ивановны такой возможности нет. И женщине очень тяжело переносить это.

«Хочется помыться, хочется чувствовать себя чистой. Но я даже встать не могу», - говорит она.

С питанием также все сложно. Если бы не мариупольцы, она бы совсем ничего не ела.

«Женщина даже борщ мне приносила. Она сама из-под Волновахи, в санатории отдыхает. Спасибо ей», - со слезами на глазах говорит Лилия Ивановна.

Жизнь пенсионерки всегда была несладкой. Она была замужем, растила дочь. Работала сначала на комбинате «Азовсталь», затем в общежитии. То дежурной, то уборщицей. Сначала умер муж, затем дочь…

«Если бы была возможность, я бы еще ребенка родила. Но не то время было. Была нищета, денег не хватало. Это сейчас на рождение ребенка деньги дают, а тогда… Так на второго я и не решилась», - добавила Лилия Ульяхина.

Мариупольчанка нуждается в любой помощи. Особенно важно для нее – получить инвалидную коляску, без которой она может лишится возможности передвижения.