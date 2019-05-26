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Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО

26.05.2019 22:31
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Главарь «ДНР» Денис Пушилин сыграл в бадминтон на «республиканском чемпионате». ВИДЕО

«Глава ДНР» Денис Пушилин лично принял участие в открытом «республиканском чемпионате» по бадминтону.

Об этом пишут местные массмедиа, передает donpress.com.

Сообщается, что II Открытый «чемпионат ДНР» по бадминтону проходил в Донецке в течение трех дней. Сегодня, 26 мая, на базе Детско-юношеской спортивной школы № 5 торжественно наградили победителей. На мероприятии побывали «глава ДНР» Денис Пушилин и «министр молодежи, спорта и туризма» Александр Громаков.

В турнире приняли участие 33 спортсмена из Донецка, Макеевки, а также Таганрога и Москвы. Состязания прошли по правилам, утвержденным международной федерацией бадминтона.

«Завершился чемпионат соревнованиями в разделе „Мастер плюс“. В парной категории сыграли Денис Пушилин и Андрей Пасечный, которые обыграли дуэт Сергея Стаяновского и Антона Трусканова», — сказано в публикации.



Теги: Донецк, Донбасс, спортсмен, награда, чемпионат, соревнование, ДНР, Пушилин, бадминтон
 
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