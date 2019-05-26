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На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери

26.05.2019 07:31
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На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери

На Донбассе 25 мая боевики продолжили обстрелы украинской армии. Было зафиксировано шесть атак, одна из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Однако противник был наказан и понес потери, сообщают в штабе Объединенных сил.

Все вооруженные провокации врага были зафиксированы на Донецком направлении:
вблизи поселка Опытное был обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза у населенного пункта Пески – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе села Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов.
В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки ООС, 25 мая один оккупант был ранен.
Также противник активизировался и с начала текущих суток и ударил со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один раз обстреляв наши позиции близ села Гнутово, что на Донецком направлении. Обошлось без потерь у ВСУ.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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