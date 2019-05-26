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На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое
26.05.2019 15:52
В Донецкой области под обстрел подразделений НВФ попало село Верхнеторецкое.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По данным украинской стороны СЦКК, 24 мая с 18:30 до 20:02 противник вел обстрел Верхнеторецкого из станковых противотанковых гранатометов со стороны неподконтрольной Пантелеймоновки.
«По улице Вишневая дом 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая дом 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома», — сообщили наблюдатели.
В штабе отметили, что в результате обстрелов мирные жители не пострадали.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, обстрел, повреждения, штаб, СЦКК, Верхнеторецкое, НВФ, ООС
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