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Архив - Донецкая область

На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое

26.05.2019 15:52
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На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое

В Донецкой области под обстрел подразделений НВФ попало село Верхнеторецкое.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным украинской стороны СЦКК, 24 мая с 18:30 до 20:02 противник вел обстрел Верхнеторецкого из станковых противотанковых гранатометов со стороны неподконтрольной Пантелеймоновки.

«По улице Вишневая дом 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая дом 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома», — сообщили наблюдатели.

В штабе отметили, что в результате обстрелов мирные жители не пострадали.



Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, обстрел, повреждения, штаб, СЦКК, Верхнеторецкое, НВФ, ООС
 
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