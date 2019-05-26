Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения

26.05.2019 16:52

В социальных сетях появились последнее фото Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

Их опубликовал выдающийся Донецкий фотограф Сергей Ваганов на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

Этот снимок был сделан 26 мая 2014 года — в день, когда начался захват аэропорта представителями незаконных вооруженных формирований. Также в этот день в Донецке начались боевые действия.

На снимке аэропорт представлен в своей обычной жизни — он еще не захвачен и работает практически штатно.