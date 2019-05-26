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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь

26.05.2019 10:09
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Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь

Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 30/50;
«Гнутово» — 10/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 39 700 человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 9960 человек и 1190 транспортных средств;
«Марьинка» — 8945 человек и 1530 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7640 человек и 1315 транспортных средств;
«Гнутово» — 3850 человек и 915 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9330 человек.



Теги: Донбасс, Марьинка, очередь, КПВВ
 
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