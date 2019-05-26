Последние новости раздела
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- "Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"15:30
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь
26.05.2019 10:09
Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 30/50;
«Гнутово» — 10/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 39 700 человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 9960 человек и 1190 транспортных средств;
«Марьинка» — 8945 человек и 1530 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7640 человек и 1315 транспортных средств;
«Гнутово» — 3850 человек и 915 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9330 человек.
Теги: Донбасс, Марьинка, очередь, КПВВ
Читайте также:
- Испытание блокпостами продолжается: очереди в сторону Мариуполя и Марьинки не уменьшаются
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди
- На КПВВ перебои со связью и по-прежнему жуткие очереди
- На блокпосту в «Марьинке» очередь «зашкаливает»
- Ситуация на КПВВ сегодня, 7 октября: большая очередь на «Марьинка»
- Ситуация на пунктах пропуска: штурм и пустота "Марьинки", осада "Новотроицкого"
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- "Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"15:30
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт 19:21
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- «Не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете»: в сети обсудили фото Крымского моста 18:20
- Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление17:49
- Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете17:32
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- Как Россия засылала боевиков в Украину. ВИДЕО16:09
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске