Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь

26.05.2019 10:09

Сегодня утром на линии разграничения на Донбассе все пункты пропуска работают в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/40;

«Марьинка» — 0/70;

«Новотроицкое» — 30/50;

«Гнутово» — 10/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 39 700 человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 9960 человек и 1190 транспортных средств;

«Марьинка» — 8945 человек и 1530 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7640 человек и 1315 транспортных средств;

«Гнутово» — 3850 человек и 915 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9330 человек.