Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть

26.05.2019 16:31

Вооруженные силы Украины понесли невосполнимые потери в бою под оккупированной Горловкой, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

Военнослужащий ВС Украины Александр Пузиков погиб во время выполнения служебного задания в зоне проведения Операции Объединенных сил, передает "Диалог.UA". Защитник Украины служил в составе 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр.

Известно, что боец родился в 1986 году в Никополе Днепропетровской области, где с 2004 по 2013 года проходил военную службу в воинской части Днепра. Также с 2008 по 2009 годы Александр находился в составе Украинского контингента в Косово, а затем вернулся на военную службу во время военного конфликта на Донбассе.

Военнослужащие ООС рассказывают, что оккупанты РФ ведут минометный огонь из одного из сел вблизи оккупированной Горловки.