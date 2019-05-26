Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

26.05.2019 09:39

В пятницу, 24 мая, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб старшина ВСУ Александр Пузиков. Павшему герою было 32 года. Об этом пишет ДонПресс.

В пресс-службе городского совета Никополя (Запорожская область) подтвердили эту информацию, а в местных СМИ опубликовали фото бойца.

«Старшина 53-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Юрьевич Пузиков 1986 года рождения погиб 24 мая сего года при выполнении служебных обязанностей в Донецкой области», — говорится в сообщении