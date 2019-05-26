Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

26.05.2019 09:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно имя молодого бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В пятницу, 24 мая, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб старшина ВСУ Александр Пузиков. Павшему герою было 32 года. Об этом пишет ДонПресс.
В пресс-службе городского совета Никополя (Запорожская область) подтвердили эту информацию, а в местных СМИ опубликовали фото бойца.
«Старшина 53-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Юрьевич Пузиков 1986 года рождения погиб 24 мая сего года при выполнении служебных обязанностей в Донецкой области», — говорится в сообщении



Теги: Донбасс, ВСУ, боец, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх