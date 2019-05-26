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"Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"

26.05.2019 15:30
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"Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"

Оккупант Российской Федерации и одни из главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков вызвал бурю обсуждений своим заявлением о войне на Донбассе.

Известный журналист Денис Казанский отреагировал на громкое признание оккупанта РФ и главаря "ДНР" Игоря Стрелкова о преступлениях боевиков на Донбассе, передает "Диалог".

Стрелков рассказал, как в 2014 году «каратели ВСУ» просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска, и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Но «ополченцы» решили, что прятаться за спинами женщин и детей безопаснее.

"Стрелков рассказал, как в 2014 году "каратели ВСУ" просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Но "ополченцы" решили, что прятаться за спинами женщин и детей безопаснее", - саркастично прокомментировал журналист. Также Казанский в уничижительной форме назвал поступок российского наемника "геройским".


 
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