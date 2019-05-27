«Его никто не привлечет к ответственности»: украинцы в ярости из-за откровений Стрелкова о зверствах на Донбассе

27.05.2019 10:30

Откровенные признания бывшего главаря самопровозглашенной «ДНР» Игоря Гиркина(Стрелкова), согласно которым пророссийские террористы в ходе боев прикрывались мирными жителями, вызвали резкую критику среди интернет-пользователей, передает replyua.net.



В том числе, украинцы разгневались на подлые действия оккупантов и их опасение вести боевые действия за пределами населенных пунктов. «Стрелков рассказал, как в 2014 году «каратели ВСУ» просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска, и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Однако «ополченцы» решили, что прятаться за спинами женщин и детей для них более безопасно», - написал блогер Денис Казанский.



«Прятаться за спинами мирных жителей – это тактика войны русских», «И кто же в конечном счете фашист?», «Вот и еще очередные откровения пса войны, вечного ополченца от Балкан до Украины. И никто Игорька к ответственности не привлечет...»,- написали другие комментаторы.