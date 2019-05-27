Начались ожесточенные бои: ВСУ наносят смертельный урон боевикам близ Горловки

27.05.2019 08:43

Известный украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети обнародовал видео, на котором можно увидеть, как украинские защитники были вынуждены уничтожить огневую точку вражеских сил в качестве ответа за ранение бойца ВСУ.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Мысягин обнародовал кадры уничтожения вражеских позиций на Донбассе. Также волонтер подчеркнул, что на обнародованном видео горит заброшенный дом, откуда боевики вели обстрел позиций украинских защитников. В своем аккаунте в «Фейсбук» Мысягин пишет: «Пехота 1-го батальона 53-й бригады была вынуждена точно насыпать в ответ боевикам. Не просто так. Было за что. Во время обстрела вот именно с того самого места, которое горит, получил ранение наш боец из разведывательной роты. Чтобы подавить вражеский огонь, пехоте пришлось в ответ отработать сперва с КПВТ, а потом точно с СП. Птицы поют, очень четко слышно звуки боя. Позиция боевиков огнем пылает, и также четко слышно: «Слава Украине!».

Источник: https://replyua.net