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В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области запущен «флешмоб», в рамках которого участники якобы должны обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «признать выбор Донбасса». Призывы к такому обращению распространяются в социальных сетях.
«Флешмоб» проходит под хэштегом #ЗеленскийпризнайвыборДонбасса. Его поддерживают некоторые местные пропагандисты и представители «власти». В частности, свое обращение записал местный «руководитель» «исполкома» «общественного движения» «Донецкая республика» Алексей Муратов. Он опубликовал ссылку на презентованный в Луганске сайт «Выбор Донбасса».
В то же время в ОРДО есть и противники «акции» — они считают ее проукраинской и направленной на то, чтобы вернуть временно неподконтрольные Украине территории в ее состав.
«Флешмоб» предполагает письменые или видео-обращения к Зеленскому. Некоторые из них уже появились в социальных сетях. Их авторы просят нового президента о прощении, амнистии, признании автономии Донецкой и Луганской областей.
«„Дайте нам автономию!“ „Позвольте народной милиции нас охранять!“ „Позвольте нам разговаривать на том языке, на котором мы привыкли!“ „Мы, как и весь народ Украины, заслуживаем мира!“», — таковы основные лозунги «флешмоба».
Организатор «акции» пока не известен.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Зеленский
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