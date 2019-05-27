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Архив - Донецкая область

В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины

27.05.2019 22:15
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В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины

В Ростовской области в настоящее время не работают два пункта выдачи паспортов Российской Федерации для жителей оккупированного Донбасса, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Новую газету». 

Также ранее сообщалось, что для получения паспортов РФ жителям временно оккупированных российскими наемниками территорий Луганской и Донецкой областей хотят создать так называемый Специальный оперативный штаб. Согласно данным представителей прессы, после того, как в село Покровское прибыли сотрудники прессы, то они нашли там паспортный стол, в котором должны были оформлять документы для жителей Донбасса. И ни сами они, ни местные жители не в курсе, когда он начнет работать. Примечательно, что в Новошахтинске произошла аналогичная ситуация. 

В свою очередь сотрудники полиции, которые охраняли этот паспортный стол, отметили, что документы начнут выдавать только в готовом виде, а также только после того, как будут завершены процедуры на Донбассе. Стоит также отметить, что в Донецке тоже не спешат с выдачей каких-либо документов. Как известно, мировое сообщество намерено наложить на Российскую Федерацию санкции из-за выдачи российских паспортов жителям украиснкого государства по упрощенной процедуре.



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, Ростовская область
 
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