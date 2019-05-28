- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
Армия РФ провалила попытку прорвать оборону ВСУ на Донбассе и считает раненых боевиков
Незаконные бандформирования "Л/ДНР" поплатились ранеными боевиками за попытку прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе.
За минувшие сутки, 27 мая, гибридная армия Российской Федерации четыре раза нарушила режим прекращения огня с применением запрещенных Минскими соглашениями видов оружия, передает "Диалог.UA".
В частности, враг бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным штаба ООС, потерь среди украинских военнослужащих нет, а на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. Согласно информации разведки Объединенных сил, четверо террористов "Л/ДНР" были ранены. Уже утром оккупанты РФ из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции вблизи города Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, Минские соглашения, ООС
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников
- У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины
- Армия РФ разожгла обстановку на линии фронта адскими ударами зениток и ПТРК, не успевая считать убитых боевиков
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Оккупанты РФ получили мощный ответ ВСУ на провокации на передовой: сбит БПЛА боевиков, есть раненые
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»07:45
- До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування07:13
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина20:22
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Путинский пропагандист выставил себя на посмешище19:24
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде