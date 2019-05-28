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Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми
ВСУ способны прорвать линию фронта и вернуть под украинский контроль неподконтрольные Украине Дебальцево и Докучаевск Донецкой области, так как у членов НВФ нет сплошной линии обороны, а только отдельные «очаги сопротивления». Об этом в интервью «Обозревателю» заявил командующий Украинской Добровольческой Армией Дмитрий Ярош, пишет ДонПресс.
В частности, он отметил:
«Я бы на месте военного командования даже провел бы несколько операций по освобождению населенных пунктов — тех, которые даже по „Минску“ должны быть нашими. Тех же Дебальцево, Докучаевска, например. Почему нет?».
При этом Ярош точнил, что на текущий момент это вполне реально. Он добавил, что при нормальном планировании операций потерь с украинской стороны будет немного, а со стороны НВФ очень большими:
«Там катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения. Если почитать, что пишут НВФ — видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные „очаги сопротивления“».
В то же время, он признал. что проводить наступательные операции нужно, лишь тщательно все продумав.
Теги: Донбасс, Дебальцево, Докучаевск, освобождение, Ярош
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