Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО

28.05.2019 16:39

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец продемонстрировал, как сейчас выглядит некогда элитный жилкомплекс «Замковый» (ул. Розы Люксембург, 86). Массированный обстрел, который накрыл район пересечения улицы Розы Люксембург и проспекта Панфилова, произошел 7 августа 2014 года. Снаряды тяжелых орудий попали в многоэтажные дома по улице Розы Люксембург №№ 72, 75, 86. Также частично был разрушен магазин «Купеческий», расположенный в здании ЖК «Замковый». Несколько снарядов попало в здание больницы им. Вишневского – здесь были ранены пятеро мирных жителей, один из которых скончался, пишут Донецкие новости.

В то время представители «ДНР» утверждали, что истинной целью было здание СБУ (находилось недалеко за данными высотками), где располагался один из основных штабов «ополчения».

Полтавец демонстрирует, что повреждения домов сохранились до сих пор. «В домах видны дыры. Хотя уже стекла повставляли, но видны повреждения от осколков снарядов. Также есть рамы, заколоченные фанерой. В "Купеческом" поменяли окна – все новое. Это близко к центру города», – комментирует он.

«Это элитный жилой комплекс. Здесь находился такой же элитный супермаркет "Купеческий" – для дончан с толстым кошельком. Большой комплекс. Здесь раньше очень недешево стоили квартиры. Очень и очень недешево стоили. Здесь не плохо развивался бизнес, открывались банки, потому что район оживленный – много многоэтажек, много людей финансов обеспеченных. Здесь были прачечные, стоматологические клиники, супермаркеты», – вспоминает дончанин.

Также он показал состояние помещение двух украинских банков, отмечая, что и «мародеры здесь постарались».