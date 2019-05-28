- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
«Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы
Российский писатель, воевавший на стороне подразделений НВФ Захар Прилепин заявил, что Одесса и Харьков якобы могут превратиться в подобие «ЛДНР» при благоприятных условиях. Об этом он сообщил во время выступления в МХАТе., пишет ДонПресс.
Так, Прилепин отметил:
«Гипотетически представим во сне каком-то, что вдруг однажды Одесса просыпается, и там висит какой-нибудь триколор или красный флаг над администрацией. И говорят, что: «Ребята, там зашли какие-то «вежливые люди». По моим ощущениям, то же самое в Харькове будет. Там просто в течение двух часов сами одесситы, харьковчане соберут всех «правосеков», всех ублюдков, сами притащат их в администрации. И произойдет это очень быстро. И откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть уже на 90% балконов и окон. Просто это произойдет стремительно».
По словам российского писателя, этих городах «есть очень большой потенциал для поддержки РФ». Прилепин добавил:
«Вспомните Харьков, где до 300 тысяч человек выходило на антиукраинские митинги! Это просто аномальное количество людей. Они что, куда-то делись? Люди запуганы, им сложно сейчас проявляться. Не надо никакого партизанского движения, если мы туда не движемся. У меня никаких претензий к этим людям нет из-за того, что они не восстали. Зачем восставать? Не надо. Надо сидеть ждать своего часа. Копить ненависть. Потом пригодится».
Теги: Донбасс, Одесса, Харьков, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности
- Захарченко пообещал открыть отделения «Оплота Донбасса» в Одессе и Харькове
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»
- Боевиков «ДНР» агитируют вступать в «спецгруппы» для совершения диверсий в Харькове и Одессе
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
- Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках13:29
- «Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы12:48
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина12:25
- В Горловке во время обстрела ранена 70-летняя мирная жительница12:01
- Путинский пропагандист выставил себя на посмешище19:24
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины17:41
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно17:05
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США