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«Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы

28.05.2019 12:48
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«Надо сидеть ждать своего часа»: Прилепин анонсировал оккупацию Харькова и Одессы

Российский писатель, воевавший на стороне подразделений НВФ Захар Прилепин заявил, что Одесса и Харьков якобы могут превратиться в подобие «ЛДНР» при благоприятных условиях. Об этом он сообщил во время выступления в МХАТе., пишет ДонПресс.
Так, Прилепин отметил:
«Гипотетически представим во сне каком-то, что вдруг однажды Одесса просыпается, и там висит какой-нибудь триколор или красный флаг над администрацией. И говорят, что: «Ребята, там зашли какие-то «вежливые люди». По моим ощущениям, то же самое в Харькове будет. Там просто в течение двух часов сами одесситы, харьковчане соберут всех «правосеков», всех ублюдков, сами притащат их в администрации. И произойдет это очень быстро. И откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть уже на 90% балконов и окон. Просто это произойдет стремительно».
По словам российского писателя, этих городах «есть очень большой потенциал для поддержки РФ». Прилепин добавил:
«Вспомните Харьков, где до 300 тысяч человек выходило на антиукраинские митинги! Это просто аномальное количество людей. Они что, куда-то делись? Люди запуганы, им сложно сейчас проявляться. Не надо никакого партизанского движения, если мы туда не движемся. У меня никаких претензий к этим людям нет из-за того, что они не восстали. Зачем восставать? Не надо. Надо сидеть ждать своего часа. Копить ненависть. Потом пригодится».



Теги: Донбасс, Одесса, Харьков, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин
 
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