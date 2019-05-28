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Архив - Донецкая область

Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках

28.05.2019 13:29
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Очереди на КПВВ бьют рекорды: сотни машин и людей застряли на блокпостах в гигантских пробках

Множество людей и машин застряли в очередях перед контрольными пунктами въезда - выезда на линии разграничения в Донецкой области. Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины отмечает тенденцию роста пассажиро-транспортного потока через линию разграничения на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Около 280 транспортных средств столпились в очередях перед контрольными пунктами въезда - выезда на линии разграничения в Донецкой области. "Сегодня утром, 28 мая, на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/80; "Гнутово" - 20/5", - говорится в сообщении. Также в Погранслужбе отметили, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовали 37,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств. О большом наплыве машин и людей также говорят в Сети.



Теги: Донбасс, машины, рекорд, КПВВ, очереди
 
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