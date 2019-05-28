- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов 14:06
Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
Российские спецслужбы начали новый этап мероприятий, связанный с подрывом позиций куратора оккупированной части Донбасса Владислава Суркова на территории "ДНР". Об этом сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, пишет Диалог.UA
Он отметил, что ФСБ взялась не только за Суркова, но и работает над отстранением от власти его ставленников во главе с Денисом Пушилиным. Тымчук пишет, что в российских СМИ запущена настоящая информационная компания против Суркова по ряду направлений. В качестве информационных линий обозначены "провал его деятельности на украинском направлении" и "недовольство В. Путина". C подачи российских спецслужб пытаются задерживать выплаты в бюджет "республики" через "Внешторгсервис" с целью формирования его катастрофического дефицита. Таким образом россияне пытаются спровоцировать социально-экономический кризис на Донбассе и вызвать массовое недовольство Пушилиным и его ближайшими соратниками. Это должно стать поводом для его смещения.
Теги: Россия, Донбасс, финансирование, ФСБ, ДНР, Пушилин
- Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО
- "ЛДНР" - "Монополия" времен 90-х: российских кураторов "республик" уличили в непомерном "распиле" траншей Кремля
- Убийство Захарченко: Украина потребовала от РФ пояснений, что на ее территории делают российские следователи
- Российские ФСБшники уверенно входят во властные структуры "ДНР" и "ЛНР"
- Жебривский озвучил свое видение финансовых взаимоотношений на оккупированных территориях Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку16:15
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»07:45
- До Верховної Ради проходять шість партій, - опитування07:13
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина20:22
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Путинский пропагандист выставил себя на посмешище19:24
- Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"18:53
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Политолог: «Дальнейшая судьба Зеленского прояснится уже осенью»13:45
- Названы полезные напитки, утоляющие жажду19:31
- Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами16:15
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде