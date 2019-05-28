Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина

28.05.2019 12:25

Российские спецслужбы начали новый этап мероприятий, связанный с подрывом позиций куратора оккупированной части Донбасса Владислава Суркова на территории "ДНР". Об этом сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, пишет Диалог.UA

Он отметил, что ФСБ взялась не только за Суркова, но и работает над отстранением от власти его ставленников во главе с Денисом Пушилиным. Тымчук пишет, что в российских СМИ запущена настоящая информационная компания против Суркова по ряду направлений. В качестве информационных линий обозначены "провал его деятельности на украинском направлении" и "недовольство В. Путина". C подачи российских спецслужб пытаются задерживать выплаты в бюджет "республики" через "Внешторгсервис" с целью формирования его катастрофического дефицита. Таким образом россияне пытаются спровоцировать социально-экономический кризис на Донбассе и вызвать массовое недовольство Пушилиным и его ближайшими соратниками. Это должно стать поводом для его смещения.