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Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов

28.05.2019 07:51
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Сутки на Донбассе: оккупанты четыре раза обстреливали наших бойцов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 27 мая оккупанты четыре раза нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции наших бойцов, в том числе дважды – с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, один раз боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Березового – из минометов и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреливали позиции украинских воинов:

- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Николаевка Вторая;

- из гранатометов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Южное;

- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Майорска.

В результате обстрелов обошлось без потерь в рядах украинских воинов. На каждый обстрел противник получал адекватный ответ: по данным разведки, 27 мая четверо оккупантов получили ранения.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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