«Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР»

28.05.2019 20:54

Воевавший на стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что за прошедший месяц противник понес еще большие потери на Донбассе, чем в разгар боевых действий летом 2014 года.

Об этом он сообщил на встрече с читателями в МХАТе, передает donpress.com.

Прилепин добавил, что о потерях свидетельствует растущее количество могил на кладбищах неподконтрольного Украине Донецка:

«У меня очень большие потери за последний месяц. И в других подразделениях серьезные потери. Очень много товарищей! Кладбище уже разрослось до каких-то неприличных размеров. Стреляют, убивают. Это дурная бесконечность. Потери бывают периодически, они даже больше, чем там в разгар летом 2014 года на каких-то направлениях. Убивают очень много».

При этом он уточнил, что сейчас в рядах НВФ к потерям относятся уже более равнодушно, чем это было в начале войны.