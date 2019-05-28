Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения

28.05.2019 19:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения

Насосная станция «Сартанская» в Мариуполе будет остановлена. Как сообщает пресс-служба городского совета, причиной стали ремонтные работы.
«Из-за проведения ремонтных работ планируется остановка насосной станции «Сартанская». В связи с этим в Кальмиусском районе могут быть перебои в холодном водоснабжении», - сказано в сообщении.
Отключение станции запланировано с 20:00 30 мая по 8:00 31 мая. Жителей района просят запастись необходимым количеством воды.



Теги: Донбасс, Мариуполь, водоснабжение, насосная станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх