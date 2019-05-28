В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения

28.05.2019 19:51

Насосная станция «Сартанская» в Мариуполе будет остановлена. Как сообщает пресс-служба городского совета, причиной стали ремонтные работы.

«Из-за проведения ремонтных работ планируется остановка насосной станции «Сартанская». В связи с этим в Кальмиусском районе могут быть перебои в холодном водоснабжении», - сказано в сообщении.

Отключение станции запланировано с 20:00 30 мая по 8:00 31 мая. Жителей района просят запастись необходимым количеством воды.