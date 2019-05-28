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В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку
В Мариуполе водителя маршрутного автобуса осудили за избиение пассажирки-пенсионерки.
Информация об этом опубликована в реестре судебных решений.
В июле 2017 г. примерно в 18:20 в маршрутном автобусе №156 возник конфликт с пожилой пассажиркой из-за оплаты проезда. В итоге водитель подошел к пенсионерке, схватил ее за предплечье левой руки и вытолкнул из салона. У женщины были обнаружены синяки, что было квалифицировано, как легкие телесные повреждения.
На суде обвиняемый водитель свою вину не признал. Он сказал, что работает уже 10 лет и пояснил, что слышал как кондуктор и пассажир ссорятся, потому что женщина отказывается платить за проезд полную сумму. Водитель добавил, что пенсионерка стояла около двери и не давала пройти женщине с ребенком. На остановке он взял ее за руку и вывел из салона не применяя силу.
В свою очередь пенсионерка заявила, что имеет право на льготный проезд и дала 2 грн кондуктору, однако на ее стали кричать и требовать полной оплаты. Потерпевшая утверждает, что не успела достать пенсионное удостоверение до того как водитель грубо вытолкнул ее из автобуса. Женщина сообщает, что после этого рука сильно болела, и это нанесло ей физическую и психологическую травму.
Суд решил признать водителя автобуса виновным по ст. 125 УК Украины (легкие телесные повреждения). Ему назначен штраф в размере 850 грн, а в пользу потерпевшей он еще должен заплатить 1000 грн. в качестве компенсации морального ущерба.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пассажиры, избиение, водитель, маршрутка
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