Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео

29.05.2019 13:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео

В сети опубликовано видео уничтожения военнослужащими полка «Азов» позиций подразделений НВФ на Донбассе. На видео показан удар по пехоте НВФ.

Данное видео опубликовал внефракционный народный депутат, глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале. В видеоролике видно, как бойцы ВСУ попали в ПТУР членов НВФ, а также два момента уничтожения пехоты.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх