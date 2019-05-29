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Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери
Оккупационные войска Донбасса, которые курирует Кремль, за минувшие сутки, 28 мая одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один из украинских военных получил ранение. Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС, оккупационные войска шесть раз применяли вооружение, которое, согласно Минским договоренностям, было запрещено к использованию в зоне ООС.
Таким образом, отмечается, что вражеские силы открывали огонь из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра и минометов калибров 82-мм и 120-мм. Также враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра, а также стрелкового оружия.
В результате усиленных обстрелов боевиков, потерь «двухсотыми» в составе Вооруженных сил Украины нет. На каждый обстрел подразделения, бойцы Операции объединенных сил давали адекватный ответ. Потери врага уточняются. Напомним, ранее мы уже сообщали, что российские оккупационные войска на Донбассе в понедельник, 27 мая начали масштабное наступление на позиции украинских защитников.
Теги: Донбасс, война, обострение, обстрел, ООС
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