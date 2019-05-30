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Архив - Донецкая область

«Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов

30.05.2019 10:00
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«Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов

Вчера около 19:50 в центре неподконтрольного Донецка раздалась серия мощных залпов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам пользователей разрывы снарядов были слышны в парке Щербакова, а также на Шахтерской площади:

«Донецк 19:48 Серия мощных залпов только что — парк Щербакова слышал Подряд, кучно разрывы, хорошо слышно Шахтерская пл Серия мощных бахов на с/з»

«Донецк 19.48 Київський район почув кілька черг з зушки. Потім щось гупнуло в районі „вєтка- північний АВ“»

«Авдеевка 19−45 На ю-в активизировались б/д»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, ДНР
 
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