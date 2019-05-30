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Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ

30.05.2019 17:15
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Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ

Подразделения НВФ «народной милиции ДНР» обнародовали в сети видеозапись с фрагментами «допроса» одного из украинских военных, взятых в плен в районе неподконтрольной Украине Еленовке 22 мая.

На видео мужчина представляется стрелком 43-го мотопехотного батальона ВСУ Александром Геймуром. При этом он отмечает:

«В 03:00 в составе разведывательно-диверсионной группы выдвинулся к линии фронта на КамАЗе, водитель КамАЗа в группу не входил. К точке высадки мы не доехали, нас приняли военнослужащие ДНР и взяли в плен. Нас здесь семь человек».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, допрос, ВСУ, НВФ
 
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