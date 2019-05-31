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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами дороги в районе Оленовки

31.05.2019 21:19
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Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами дороги в районе Оленовки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами местность и дороги в районе временно оккупированной Оленовки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 мая на расстоянии ориентировочно 1 км к юго-западу от передовой позиции вооруженных формирований на автодороге Н20 вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии впервые видела 2 противотанковые мины (ТМ-62М) на разделительной полосе между полосами движения, а также предупреждающий знак о минной опасности с надписью «Осторожно! Мины!». Примерно в 20 м к западо-юго-западу на разделительной полосе между полосами движения наблюдатели видели еще 2 предупреждающих знака о минной опасности с надписями «Опасно! Мины!» (все на русском языке)».
Кроме того, «28 мая примерно в 2 км к северу от н. п. Сентяновка (быв. Фрунзе; неподконтрольный правительству, 44 км к западу от Луганска) БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 40 противотанковых мин, установленных поперек автодороги T1303».



Теги: Донбасс, мина, Еленовка, ДНР, боевики
 
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