Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок

31.05.2019 07:47

В результате обстрела в селе Веселом под неподконтрольным Украине Донецком ранены восьмилетняя девочка и пожилой мужчина. Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, пишет ДонПресс.

По его словам, в 20:00 в результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по переулку Вольный, 49 осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 года рождения. Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по переулку Вольный, 47.

Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в столичную больницу № 21. Ребенку медицинская помощь оказана на месте.

Кроме того, есть информация о повреждении еще одного жилого дома по адресу: Краснопартизанская, 56.