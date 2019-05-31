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Эксперт рассказал, как главари ОРДО «экономят бюджет республики»
В неподконтрольных Украине районах Донецкой области за пять лет оккупации Донбасса появилось множество катастрофических проблем. Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Карин, пишет ДонПресс.
Он отметил, что над «ДНР» нависла угроза экологической катастрофы из-за проблем с затоплением шахт, а именно износа оборудования, отсутствия должного финансирования и нехватка специалистов по поддержанию действующих и законсервированных шахт. Карин добавил:
«Также одной из ключевых проблем «ДНР» является нехватка питьевой воды. «Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» — главный источник водоснабжения на оккупированных территориях — хотят отключить от электроэнергии. Возмущенный народ успокаивают наличием резервных запасов. Но этих запасов хватит приблизительно на 6 месяцев с учетом экономии воды — 10 литров на человека в сутки. А чтобы возобновить нормальное водоснабжение, хотят запустить водоканал с территории РФ, на строительство которого понадобится от 2,5 до 3 лет и еще пару десятков миллионов рублей, которых в российском бюджете для оккупированных территорий Украины уже попросту нет».
Кроме того, он сообщил, что главари ОРДЛО, чтобы сэкономить «бюджет республики» резко сокращают число бюджетников, экономят на «пайке» и выпускают с мест лишения свободы заключенных. В результате чего в ОРДО отмечается серьезный рост преступности.
Теги: Донбасс, бюджет, экономия, ОРДО
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