- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике 14:27
Листовки ВСУ, сброшенные с беспилотника на Саханку, ввергли в ярость оккупантов и пропагандистов
Украинские военные с помощью БПЛА сбросили листовки на оккупированное село Саханка. Пропагандисты в истерике. О листовках рассказало "министерство информации" террористической "ДНР", передает "Диалог.UA".
Украинские военные пытаются открыть глаза жителям ОРДЛО на террористов "Л/ДНР". Они, в частности, сбрасывают на оккупированные населенные пункты листовки с призывами оказывать сопротивление гибридной российской армии. На днях такие листовки были сброшены на подконтрольное террористам "ДНР" село Саханку. На одной листовке ВСУ напечатали последствия оккупации с разгромленными зданиями, подписав иронично: "Жить стало веселее". На другой листовке военные отмечают, что с "русским миром" в их населенном пункте самые востребованные профессии - это наемник, продавец на рынке, сборщик металлолома и обслуга бандитов. "Ты можешь сломать систему", - пытается достучаться до сограждан Украина.
Листовки вызвали истерику в рядах террористов. Представительница оккупационных властей Ольга Макеева рассказывает о них с хорошо слышной истерикой в голосе. Судя по реакции террористов, жители ОРДЛО уже начинают прозревать, пропаганда сегодня не работает.
Теги: Донбасс, ДНР, листовки, ВСУ, Саханка
- Покажи это украинскому солдату: боевикам "ДНР" предложили сдаться по-хорошему в плен
- ВСУ устроили "кипиш" в "ДНР": "Боевики бегали и верещали, чтобы никто не поднимал, угрожали стволами"
- ВСУ нанесли мощный удар по "ДНР" под Донецком: группа диверсантов зашла в тыл и устроила боевикам настоящий разгром
- ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"
- Армия РФ считает убитых после ответных ударов ВСУ: трое боевиков были ликвидированы, 5 получили ранения
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО21:51
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией21:30
- Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление21:07
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной20:26
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией21:30
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Самые опасные виды кашля16:02
- Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать15:43
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года14:46
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- В «ДНР» сократили комендантский час
- Путин издал срочный указ: готовит ракеты, будет что-то страшное