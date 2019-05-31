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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ
За минувшие сутки, 30 мая, пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Двое украинских военнослужащих ранены, сообщили в пресс-центре ООС.
"30 мая вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм возле села Водяное, вблизи Песков – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Опитного были применены гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Пищевика боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Верхнеторецкого и Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов вблизи Новолуганского, а у Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм.
"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая одного оккупанта было ранено", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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