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Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на месте обстрела в Горловке
Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали во временно оккупированной Горловке на мете обстрела в Никитовском районе на улице Покидько, где были ранены женщина и ребенок.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 29 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вследствие обстрела в Горловке женщина и ребенок получили ранения, а также повреждены жилые дома.
На ул. Покидько, 13, в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели свежие осколочные повреждения и следы горения на северной наружной стене одноэтажного дома, а также отметили, что на той же стене одно окно разбито, а в другом, затянутом пластиковой пленкой окне отсутствует оконная рама. В гостиной дома вокруг той же оконной рамы были свежие осколочные повреждения и деревянные доски вместо отсутствующей оконной рамы, а также осколочные повреждения деревянной дверной рамы (дверь была снята). В спальне наблюдатели также видели трещины в филенках двери и пробоину в нижней части филенок. По оценке команды Миссии, повреждения возникли в результате взрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северного направления.
Примерно в 5 м к северо-западу от указанного дома наблюдатели видели разбитое окно с северной стороны одноэтажного дома, по оценке, в результате разрыва снаряда из вооружения неустановленного типа, выпущенного с северного направления. Команда СММ также видела разбитое окно с южной стороны другого одноэтажного дома, расположенного приблизительно в 13 м к северо-востоку от первого дома; определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным.
В доме на ул. Покидько, 13, наблюдатели видели женщину (30 лет) и девочку (5 лет) с порезом над левой бровью. Женщина сообщила, что поздно вечером 27 мая вся семья находилась дома, когда снаружи раздался взрыв. По ее словам, во время взрыва ее свекровь находилась в гостиной. Женщина добавила, что ее свекровь получила ранения головы, плеча и руки и ее в тот же вечер отвезли в больницу в Горловке; а ее дочь, которая случайно порезалась осколками стекла из двери спальни, отвезли в ту же больницу на следующий вечер ввиду продолжительного стрессового состояния после инцидента.
В больнице Горловки медработники сообщили, что поздно вечером 27 мая к ним поступила женщина (70 лет) с сотрясением мозга и переломом ключицы, а также осколочными ранениями головы, левого плеча и руки, а вечером 28 мая ввиду шокового состояния в больницу привезли девочку».
Следует отметить, что в своих сообщениях боевики «ДНР» и местные оккупационные «власти ДНР» в Горловке заявляли, что дом был обстрелян с «беспилотника ВСУ», о повреждениях во втором доме не сообщали, а очень быстро после обстрела на месте происшествия появились подконтрольные боевикам «ДНР» и российские «СМИ».
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, ДНР, боевики, ВСУ, раненые
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