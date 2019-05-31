Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"

31.05.2019 12:11

Российско-террористические войска применяют запрещенную 122-мм артиллерию для массированных ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки, 30 мая, бандформирования "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на штаб ООС.

Враг также обстреливал защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Однако на каждый обстрел гибридная армия Российской Федерации получила адекватный ответ. Согласно данным разведки, один террорист "Л/ДНР" был ранен. Также уже с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.