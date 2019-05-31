ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"

31.05.2019 12:51

Российско-оккупационные войска отправили сразу трех пророссийских боевиков в так называемую "бригаду 200": двое были уничтожены 27 апреля, один - 20 мая.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook рассказал о ликвидации боевиков "Л/ДНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, 20 мая в районе Горловки был уничтожен Владимир Яковенко родом из Добровольского района. Также 27 апреля около населенного пункта Доломитное был ликвидирован Чабан Виктор из 3-й ОМСБр, родом из Юнокоммунаровска. А третьим к "бригаде-200" 27 апреля присоединился Олег Читак из 2-й ОМСБр родом из Счастья.