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Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину
На КПП «ДНР» «Горловка» вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) стало плохо пожилой женщине. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
Как утверждают в «ДНР», 30 мая «спасатели ГПСО г. Горловка оказали доврачебную медицинскую помощь пожилой женщине, перенесшей гипертонический криз, передали ее работникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации».
Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).
Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).
Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».
При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».
Теги: Донбасс, женщина, гипертонический криз, ДНР, КПВВ
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