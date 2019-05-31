Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит

31.05.2019 14:38

Российские оккупационные войска приводят в готовность на линии столкновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.

Как пишет Обозреватель, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в своем ежедневном отчете. "Противник оборудует новые артиллерийские огневые позиции, что является прямым нарушением Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения. Также оккупанты создают и скрыто размещают вблизи линии соприкосновения отдельные группы танков по 3-4 единицы в каждой.Кроме того возросло количество внезапных проверок готовности к действиям по назначению артиллерийских, минометных и танковых подразделений российских оккупационных войск с их развертыванием на боевых позициях", – сообщает разведка.

При этом отмечается, что террористы активно проводят учения с запрещенным Минскими соглашениями вооружением и усиливаются на передовой тяжелой техникой.