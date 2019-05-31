В «ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет»

31.05.2019 20:33

Оккупационные «власти ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет» по примеру РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» стараются как можно больше изолировать население временно оккупированных территорий от внешнего мира и связи с ним. Начиная с того, что на временно оккупированных территориях полностью отсутствует связь украинских мобильных операторов, частично – местами или с перебоями – работает Vodafone. Жители временно оккупированных территорий вынуждены пользоваться связью местного «мобильного оператора» «Феникс», которую с горькой иронией называют, перефразируя «слоган компании» «Феникс – связь для победы», называют «связью для победы над здравым смыслом». Со стационарных телефонов можно позвонить только в пределах «ДНР» или своего населенного пункта.

Теперь «министр связи ДНР» Виктор Яценок, опасаясь того, что «Центральное разведывательное управление США может получить несанкционированный доступ к программам граждан, оборудованию, сети и так далее», задался целью по примеру РФ создать «суверенный интернет». При этом он рассчитывает, что будут использоваться аналоги российской криптографии и «власть» будет «контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром». При этом, он надеется, что «отвечать за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета будет Роскомнадзор».