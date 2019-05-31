В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»

31.05.2019 11:10

Мариупольский пляж, оборудованный комфортными лежаками, тренажерами и Wi-Fi, сегодня открыли с музыкой и азартными состязаниями. Об этом сообщает mrpl.city.

Пляжный сезон на «Солнечном пляже» официально стартовал – отдыхающие уже облюбовали изящные кресла с подставками для ног и удобные лежаки под навесами. Для комфорта отдыхающих пляж также оборудовали велопарковкой, площадкой с тренажёрами, душевой на четыре посетителя, посетителям обеспечили доступ в интернет через Wi-Fi.

Появление такого современного места для отдыха у моря стало возможным за счет гранта конкурса «Город нашими руками» от компании Метинвест – на оснащение «Солнечного пляжа» было выделено 480 тысяч гривен. Любителей солнечных ванн и легкого бриза призывают сохранить в целостности комфортную новинку, чтобы мариупольцы могли отдыхать здесь еще не один год.

«Очень хотелось бы, чтобы эта «изюминка» Центрального пляжа служила мариупольцам очень долго», - отметил Сергей Магера.

Напомним, что благодаря гранту конкурса "Город нашими руками" в 100 тысяч гривен в Мариупольском детском саду появится соляная пещера с цветными сталактитами. Для ее создания используют 1,5 тонны соли, в ней установят современное оборудование - специальную вентиляцию, галогенератор - прибор для генерации и распыления солевого раствора, создающий микроклимат естественной соляной пещеры.

Кроме того, в числе победителей конкурса "Город нашими руками" оказался проект арт-студии «Hobby Master»: на базе ОШ №51 создадут современную мастерскую. За выигранные 98,5 тысяч гривен помещение заполнят машинами для шитья и вышивания, оверлоками, электрическим гончарным кругом, паста-машиной для раскатывания полимерной глины и дополнительными наборами для резьбы по дереву, работами по глине, а также всеми необходимыми материалами.