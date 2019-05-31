В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали

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На неподконтрольной Украине части Донбасса планируется уничтожение представителей высшего «руководства «ЛДНР». Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, пишет ДонПресс.
На своей странице в соцсети Тымчук отмечает, что соответствующие слухи распространяются в «МГБ ЛДНР». В то же время члены НВФ намерены обвинить в этом «украинских диверсантов». Эксперт уточнил:
«В «МГБ ДНР» и «МГБ ЛНР» продолжаются масштабные мероприятия по поиску неких мифических 3-х украинских ДРГ, «подготовленных инструкторами США» и якобы заброшенных на территории «ДНР» и «ЛНР» с целью «ликвидации высшего руководства». Среди рядового состава в обоих «МГБ» распространяются слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства «ЛДНР».
Теги: Донбасс, убийство, ОРДЛО, глава
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