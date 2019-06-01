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Боевик просит Путина устроить в "Л/ДНР" чистки "как в 39-м": "Я это Киселеву отправлю, я всем расскажу". ВИДЕО
Террорист "ДНР" записал истерическое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за проблем с получением российского паспорта.
Внимание на истерику боевика обратил в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Террорист "ДНР" сорвался из-за проблем с получением паспорта РФ. Ему отказываются выдавать аусвайс без украинского паспорта, которого у наемника, очевидно, нет. Боевик Олег в произошедшем обвиняет Украину, СБУ, США, Нуланд и даже Навального, но не истинного виновника - Кремль. "В наших "республиках" очень много сидит предателей, которые за коврижки украинские, нуландские готовы жрать сидеть эти доллары… Они исполняют приказ той стороны заатлантической, просто тупо тормозят выдачу российских паспортов", - плачется террорист. Он требует от Кремля устроить в "Л/ДНР" сталинские чистки. "Я прошу власти российские ввести по максимуму туда людей и сделать конкретную "очистку", как было в 39-м году. Люди саботируют все это дело! Это натуральный саботаж! Наведите порядок и у себя, и у нас. В миграционных службах РФ до**ена людей, которые любят этого Навального… Они палки в колеса ставят", - говорит наемник Олег. Он обещает отправить это видео пропагандисту Киселеву и в другие ток-шоу РФ. Соцсети стебутся над наемником РФ с "кашей в голове".
Теги: США, Донбасс, Путин, боевик, СБУ, ДНР, ЛНР, РФ
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